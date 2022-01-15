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Эксперты сообщили о продуктах, цены на которые вырастут уже в скором времени. Об этом рассказывает PRIMPRESS.

В список вошли продукты, относящиеся к категории социально значимых. В списке, как указывается, более двух сотен наименований продуктов, которые входят в 25 категорий. Согласно заявлению экспертов, подорожают различные фрукты и овощи, кисломолочные продукты, различные крупы, в том числе и гречка, а также хлеб. Также цены вырастут на макаронные изделия, сливочное и растительное масла, и на некоторые другие продукты.

Повышение цен ожидается уже с 17 января. Торговые сети уже сообщили Федеральной антимонопольной службе о поднятии цен. Также указывается, что цены вырастут не более, чем на 10%.

Недавно мы сообщали, что в Венгрии вводят госрегулирование цен на некоторые продукты. На данный момент в списке только шесть продуктов.

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  • Анна
  • 13.01.2022
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