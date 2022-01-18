В России менее 8% граждан делают самостоятельные накопления на пенсию. Об этом рассказывает издание «Известия».

Как оказалось, на пенсию откладывают лишь 7,7% респондентов. Ещё 8,7% участников опроса планируют начать копить на пенсию уже в течение 3-5 лет.

Россияне в возрасте 50-60 лет и те, которые имеют доход, позволяющий купить машину, но не квартиру, заботятся о пенсии больше всего. Кроме того, в разных городах число граждан, делающих накопления, весьма разнится. К примеру, в Омске о пенсии думают больше всего опрошенных – накопления делают 8,8%. В Оренбурге о будущей пенсии заботятся лишь 3,8%.

Наиболее частой причиной, по которой россияне копят на свою пенсию, является страх, что пенсии от государства им не хватит. Так заявили 51,4% респондентов. Ещё 41% не хотят, чтобы их уровень жизни упал после выхода на заслуженный отдых.

В среднем опрошенные откладывают на пенсию по 7,4 тысячи рублей каждый месяц.

Ранее мы сообщали, что пенсионеры могут дополнительно начать получать по 1500 рублей ежемесячно. Но эта выплата является региональной.