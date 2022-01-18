читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В России менее 8% граждан делают самостоятельные накопления на пенсию. Об этом рассказывает издание «Известия».

Как оказалось, на пенсию откладывают лишь 7,7% респондентов. Ещё 8,7% участников опроса планируют начать копить на пенсию уже в течение 3-5 лет.

Россияне в возрасте 50-60 лет и те, которые имеют доход, позволяющий купить машину, но не квартиру, заботятся о пенсии больше всего. Кроме того, в разных городах число граждан, делающих накопления, весьма разнится. К примеру, в Омске о пенсии думают больше всего опрошенных – накопления делают 8,8%. В Оренбурге о будущей пенсии заботятся лишь 3,8%.

Наиболее частой причиной, по которой россияне копят на свою пенсию, является страх, что пенсии от государства им не хватит. Так заявили 51,4% респондентов. Ещё 41% не хотят, чтобы их уровень жизни упал после выхода на заслуженный отдых.

В среднем опрошенные откладывают на пенсию по 7,4 тысячи рублей каждый месяц.

Ранее мы сообщали, что пенсионеры могут дополнительно начать получать по 1500 рублей ежемесячно. Но эта выплата является региональной.

Вам может понравиться

Военный эксперт Жилин: Ракетные комплексы России на Донбассе успокоят НАТО и Украину

НАТО уже в ближайшее время может разместить на украинской территории свои ракеты, поэтому у Москвы должен быть готов ответ на столь враждебные действия. В качестве одного из вариантов военный эксперт

Немецкий депутат Рот назвал главную цель Путина

Россия выступает против однополярного мира и собирается вернуть весь мир в прошлый век, заявил депутат бундестага Михаэль Рот. По его словам, Европа не должна этого допускать. «Европейскому союзу нельзя допустить,

Детей в Швеции через TikTok запугали “российским вторжением”

Шведские СМИ забили тревогу. Детей, которые используют TikTok, запугали войной с Россией. Об этом пишет издание Dagens Nyheter.  Журналисты со ссылками на социальных работников утверждают, что шведские дети, которые используют популярное мобильное приложение
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 января – ясно, до -6 °C | город Мытищи: погода, 18 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 января – снег, до -4 °C | Королев: погода, 18 января – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 18 января – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 18 января – пасмурно, до 1 °C |