Пенсионеры с 2022 года начнут получать новую выплату, размер которой составляет 1500 рублей. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Как сообщается, предназначается эта выплата не для всех категорий пожилых граждан, а только для некоторых. Речь идёт о тех россиянах, которые получили знак почётного донора России или СССР. С начала года они получили право на новое ежемесячное пособие. Кроме того, уточняется, что выплата является региональной.

К примеру, в Мурманской области пенсионеры, обладающие знаком почётного донора, будут получать по 1500 рублей. Как было заявлено, предполагается, что эти средства они смогут потратить на оплату коммунальных услуг – эти траты для пенсионеров являются весьма большими.

Помимо наличия нагрудного знака, есть и ещё одно ограничение. Так, женщинам должно исполниться 55 лет, мужчинам – 60 лет.

Ранее россиянам рассказали об увеличении размера выплаты по временной нетрудоспособности. В 2022 году минимальный размер этой выплаты составит 439 рублей в день.