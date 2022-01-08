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Россияне в скором времени могут получить очередную выплату. Однако, как сообщает издание PRIMPRESS, получат её не все.

Недавно в Сети распространились слухи о новой выплате. Как было заявлено, размер нового пособия составляет 10 тысяч рублей, россияне получат его до 25 января. Выделит средства на выплату ПФР.

Но слухи оказались правдивыми лишь частично. Россияне в самом деле имеют право на пособие, однако оно не является новым, а выплачивается регулярно. Кроме того, предназначается пособие лишь некоторым категориям граждан. Это касается родителей, ухаживающих за ребёнком с инвалидностью или инвалидом с детства.

Кроме того, пособие получат семьи с двумя или более детьми. Однако второй ребёнок должен появиться на свет после 1 января 2018 года. Также выплата осуществляется инвалидам по военной травме.

Таким образом, в настоящее время единовременных выплат, вроде тех, которые россияне получили в 2021 году, не ожидается.

Ранее в Госдуме рассказали о выплатах для семей с детьми в 2022 году. Для семей, где есть дети в возрасте 7-18 лет, могут ввести новое пособие.

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