Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Цены на некоторые продукты питания в Венгрии будет регулировать государство. Об этом заявил глава правительства страны Виктор Орбан.

Под госрегулирование цен попали пока шесть продуктов. Это сахар, пшеничная мука, подсолнечное масло, свиные окорока, куриные грудки и коровье молоко жирностью 2,8%. На эти товары вернули цены с середины октября. Виктор Орбан отметил, что стоимость товаров на необходимом уровне должна быть установлена во всех магазинах страны с февраля.

По мнению венгерского правительства, госрегулирование цен должно защитить граждан от последствий энергетического кризиса, который привёл к росту цен. До этого власти уже ограничивали розничные цены на бензин. Энергокризис в Европе начался в прошлом году. С весны 2021-го цены на газ поднялись с 250 долларов до 1 тысячи за кубометр топлива.

Вам может понравиться

Обозреватель Литовкин сравнил армии России и Украины с «Майбахом» и «Жигулями»

Военный обозреватель Виктор Литовкин назвал причину, по которой Россия не стала размещать ракеты малой и средней дальности на российско-украинской границе. Его слова передаёт издание Lenta.ru. Согласно заявлению Литовкина, армия Украины
  • Анна
  • 12.01.2022
  • читать 1 минуту

Политолог Сауэр: Россия и Запад не заинтересованы во вступлении Украины в НАТО

Несмотря на обещания НАТО принять Украину в свои ряды, блок не должен делать этого. Киеву не место в Североатлантическом альянсе, так как в этом не заинтересованы ни Россия, ни западные

Самым популярным телесериалом в России в 2021 году стал проект “Сваты”

Несколько недель назад состоялась долгожданная премьера нового сезона сериала «Сваты». Ждать выхода серий зрителям пришлось аж несколько лет. Неудивительно, что сериал успел стать наиболее популярным в 2021 году, несмотря на
  • Анна
  • 10.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Иркутск: погода, 13 января – пасмурно, до -14 °C | Ярославль: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | Владивосток: погода, 13 января – переменная облачность, до -11 °C | Ульяновск: погода, 13 января – небольшой снег, до -6 °C | Ижевск: погода, 13 января – небольшой снег, до -10 °C | Барнаул: погода, 13 января – небольшая облачность, до -14 °C | Тольятти: погода, 13 января – небольшой снег, до -6 °C |