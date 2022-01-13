Цены на некоторые продукты питания в Венгрии будет регулировать государство. Об этом заявил глава правительства страны Виктор Орбан.

Под госрегулирование цен попали пока шесть продуктов. Это сахар, пшеничная мука, подсолнечное масло, свиные окорока, куриные грудки и коровье молоко жирностью 2,8%. На эти товары вернули цены с середины октября. Виктор Орбан отметил, что стоимость товаров на необходимом уровне должна быть установлена во всех магазинах страны с февраля.

По мнению венгерского правительства, госрегулирование цен должно защитить граждан от последствий энергетического кризиса, который привёл к росту цен. До этого власти уже ограничивали розничные цены на бензин. Энергокризис в Европе начался в прошлом году. С весны 2021-го цены на газ поднялись с 250 долларов до 1 тысячи за кубометр топлива.