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В СМИ сообщают, что, начиная с 2022 года, некоторым гражданам РФ начнут рассылать уведомления от ПФР с данными об их будущей пенсии.

Отмечается, что соответствующие рассылки получат мужчины в возрасте 45 лет и женщины, которым исполнилось 40 лет. Подобные сведения будут отправляться будущим пенсионерам раз в 3 года. По мнению сотрудников ПФР, это позволит россиянам лучше следить за своими пенсионными накоплениями и подкорректировать их при необходимости.

Представители Государственной думы отмечают, что до 3 декабря будущего года будут проинформированы все россияне, родившиеся в 1977 году. При этом Анна Бодрова, российский аналитик, отмечает, что гражданам не стоит рассчитывать на крупные суммы в этих отчетах, заявив, что они будут варьироваться от 11,5 до 16,5 тысячи рублей.

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