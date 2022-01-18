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Эксперты рассказали, как можно получить двойной налоговый вычет при приобретении недвижимости. Для этого нужно соблюсти несколько условий.

Как сообщает издание «Известия», приобретая квартиру, россияне могут возвратить 30% от потраченной суммы. Но есть ограничение – 260 тысяч рублей на одного человека. Вернуть эту сумму можно в том случае, если стоимость недвижимости составляет как минимум два миллиона рублей.

Но в ситуации, если квартира приобреталась в браке и её стоимость составляет от четырёх миллионов рублей, супруги могут возвратить также 260 тысяч рублей, но уже на каждого. Таким образом, они могут вернуть до 520 тысяч рублей.

Однако в случае, если недвижимость будет приобретаться у родственников, никакого вычета не будет вовсе – налоговая откажет в оформлении.

Недавно владельцев квартир предупредили о новых штрафах. Они начнут действовать с 1 марта.

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