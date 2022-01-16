В 2022 году начнут действовать новые законы, касающиеся недвижимости. Некоторые из них грозят собственникам недвижимости крупными штрафами.

Так, собственник должен использовать жилое помещение по назначению и обеспечивать его сохранность, своевременно вносить плату за жильё и коммунальные услуги. Также требуется поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии. Если же собственник будет нарушать эти правила, его ждёт штраф, который составляет 2-2,5 тысячи рублей. Должностных лиц ждёт штраф в размере 4-5 тысяч рублей, а юрлиц – до 50 тысяч рублей.

Изменения коснутся и тех, кто сдаёт жилье в аренду. Указывается, что собственники в течение 30 дней после заключения договора должны разместить информацию о нём в специальной системе. Это позволит вывести арендодателей из тени. Тех же, кто не будет пользоваться системой, ждёт штраф от 500 до 2500 рублей. Если же жильё сдаёт в аренду юридическое лицо, штраф составляет 5-10 тысяч рублей.

В силу эти изменения вступают с 1 марта 2022 года.

Недавно мы сообщали, что в Киеве в одной из многоэтажек жители начали отапливать свои квартиры дровами. Согласно документам, этот дом находится на приусадебном участке.