Россиянам рассказали, почему они получают пенсию всего лишь около десяти тысяч рублей при том, что работают десятилетиями.

Согласно заявлению издания PRIMPRESS, ссылающегося на эксперта Анастасию Кирееву, проблема в законодательных нормах. Так, сейчас размер пенсии зависит даже не от того, сколько человек работал, а от того, сколько пенсионных баллов у него накоплено.

Баллы же начисляют за счёт взносов от работодателей. Таким образом, если официальная зарплата у гражданина была маленькой, то и взносов было мало, что, в свою очередь, означает и небольшую пенсию. В итоге выходит так, что даже если человек и отработал 30-40 лет, то на его пенсию прожить нельзя.

Эксперт рекомендует регулярно проверять баланс на сайте ПФР и предпринимать меры в случае необходимости. Также она отметила, что сейчас работающие пенсионеры не получают индексацию пенсии. Но после увольнения прибавка начисляется за все годы. Если затем снова трудоустроиться, то пенсия останется повышенной.

Ранее мы сообщали, что в среднем россияне откладывают на будущую пенсию по 7,4 тысячи рублей ежемесячно. Но заботятся о пенсии лишь 7,7% россиян.