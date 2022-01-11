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В МИД РФ сообщили, что в случае необходимости Россия даст военный ответ на действия НАТО.

Как сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в случае, если НАТО соберётся осуществить развёртывание вооружения средней и малой дальности на европейских территориях, Россия не оставит это без внимания и будет реагировать. Рябков указал, что, когда США решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Россия не прекратила соблюдать мораторий на развитие данного вида оружия.

Именно это, согласно заявлению Рябкова, позволило не спровоцировать эскалацию ситуации, касающейся стратегической стабильности. Однако, если НАТО начнёт развёртывать разрабатываемые в США средства и будет внедрять их в Европе, Россия даст военный ответ.

Это, в свою очередь, нанесёт ущерб безопасности не только Европы, но и США.

Ранее Сергей Рябков заявил, что восстановление работы Совета Россия – НАТО исключительно на условиях США невозможно. В таком ключе, как он указал, с ними разговаривать не станут.

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