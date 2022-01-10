США планируют восстановить работу Совета Россия – НАТО исключительно на своих условиях, что для Москвы является неприемлемым, заявил замглавы МИД РД Сергей Рябков.

Он пояснил, что Соединенные Штаты делают именно то, что предсказывали многие перед переговорами по гарантиям безопасности. Они хотят все новые идеи и подходы России утопить в той технологической среде, которую они строили десятилетиями. Однако в таком ключе разговаривать с ними просто никто не станет.

Говоря о возобновлении работы Совета представители США снова используют свою стандартную терминологию с «российской агрессией», «необходимостью в деэскалации» и прочим.

Рябков отметил, что Россия слушала и принимала позицию Соединенных Штатов такой, как она есть, на протяжении трех десятилетий. Теперь пришло время для Вашингтона проявить гибкость, чтобы сделать переговоры продуктивными.