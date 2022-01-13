Изготовленный с нуля модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» совершил свой первый полет. Это один из двух боевых самолетов, которые должны поступить на вооружение российских ВКС в 2022 году, рассказали авторы портала Avia.Pro.

Сообщается, что в ходе модернизации конструкторы использовали инновационные технологии. Они установили на бомбардировщик обновленный двигатель, который обеспечивает гораздо лучшие летные характеристики и более длительное время полета на форсаже. Также были полностью заменены авионика и электронное оборудование ракетоносца.

В ходе первых тестов пилот поднял бомбардировщик на высоту в 600 метров и проверил работоспособность всех бортовых систем. Известно, что она полностью соответствует заявленным параметрам.

Напомним, что обновленные бомбардировщики высоко оценили американские эксперты, считающие Ту-160 одним из лучших стратегических самолетов в мире.