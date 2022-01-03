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Боевая авиация РФ начала операцию по зачистке сирийской провинции Идлиб от террористических организаций, окопавшихся там, пишет портал Avia.Pro. Истребители и бомбардировщики ВКС бьют максимально точно, выбирая в качестве целей командные пункты, склады с боеприпасами и оружием.

Не исключено, что последние авианалеты связаны с желанием РФ окончательно зачистить провинцию от террористических сил, о котором сообщалось ранее.

ВКС активно используют фугасные боеприпасы и крылатые ракеты, что приводит к разрушениям упомянутых выше объектов. Также боевики несут крупные потери. Только за последнюю неделю как минимум 80 террористов были ликвидированы точечными ударами российской боевой авиации.

Чаще всего на такие задания вылетают фронтовые бомбардировщики Су-24, истребители Су-30СМ, а также истребители бомбардировщики Су-34.

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