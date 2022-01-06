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Радикальная часть протестантов в Казахстане захватила склады с оружием и боеприпасами, сообщил портал Avia.Pro. Отмечается, что в распоряжение боевиков попали не только пистолеты, автоматы и пулеметы, но также гранатометы и ПТРК. С таким вооружением они могут остановить даже тяжелую бронетехнику, если она будет отправлена на подавление протестов.

По сведениям портала, радикалы теперь пытаются взять под свой контроль объекты войск противовоздушной обороны. Это станет серьезной угрозой, так как после захвата ПВО боевики смогут контролировать воздушное пространство страны. Однако на этот счет официальной информации пока не поступало.

Напомним, что ранее сообщалось о приведении в полную боевую готовность российских войск на границе с Казахстаном. Помимо этого, военнослужащие армий РФ и Беларуси скорее всего отправятся в охваченную протестами страну в рамках помощи ОДКБ.

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