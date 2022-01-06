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Все войсковые части РФ, расположенные в непосредственной близости от границы с Казахстаном, приведены в состояние повышенной боевой готовности. Всего за 72 часа они должны подготовиться к марш-броску на территорию сопредельного государства, сообщил портал Avia.Pro.

Ссылаясь на телеграм-канал Kazakhstan Now, авторы отмечают, что российские войска сейчас остаются единственным шансом президента Казахстана Токаева на наведение порядка в стране. Местная армия не хочет воевать с протестующими, так как и сама регулярно сталкивается с экономическими проблемами, задевшими государство. Помимо этого, почти у всех военных на гражданке есть родственники, что является одним из факторов нежелания подавлять протест.

Официально информация никак не подтверждается. Минобороны России лишь отправляет в Казахстан помощь в рамках ОДКБ, но о переброске в страну крупных военных сил пока не сообщается.

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