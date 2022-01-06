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Уже к 1 июня текущего года должны быть подготовлены меры по предотвращению издевательств и пыток, которые применяются к находящимся под стражей или осужденным россиянам. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Он также назначил ответственными за разработку новых мер Генерального прокурора страны Игоря Краснова и главу Минюста Константина Чуйченко.

Тема издевательств и пыток получила широкий общественный резонанс в октябре прошлого года. Тогда интернет-ресурс Gulagu.net выложил в сеть видеозапись из саратовской колонии, где к заключенным применялись незаконные действия и насилие.

Ролик спровоцировал крупную проверку, проведенную Генпрокуратурой и ФСБ. Кроме того, глава государства уволил руководителя Федеральной службы исполнения наказаний. В ходе большой пресс-конференции президент заявил, что жестокость по отношению к осужденным в тюрьмах – это проблема глобального масштаба и ее необходимо решать.

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