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Россиянам, которые делают ревакцинацию «Спутником Лайт», могут путешествовать внутри страны. За рубежом же их могут ожидать проблемы, так как данный препарат не признает ВООЗ.

Турагентства отмечают, что не пускают в страну с инъекцией «Спутник Лайт» Турция, Египет и целый ряд других стран. Однако правила въезда постоянно меняются в зависимости от ситуации. Поэтому прежде чем отправляться в путешествие, имеет смысл внимательно изучить актуальную информацию о запретах и ограничениях.

Менеджер одного из агентств Анастасия Бледных рассказала, что для поездок по стране никаких особых ограничений по вакцинам нет. Для отдыха в Сочи, к примеру, требуется вакцинация, однако какой препарат для нее использовался, не имеет никакого значения. За рубежом признают только препараты, которые котируются у Всемирной организации здоровья. «Спутник Лайт» к ним не относится.

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  • 15.01.2022
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