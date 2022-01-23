Заявление уволенного с должности Главкома немецких ВМС Кая-Ахим Шенбаха о невозможности вернуть Крым в состав Украины – это пример «недопустимого мышления» в государствах Североатлантического альянса, отметил сенатор Алексей Пушков.

В своем телеграм-канале он написал, что представителям натовских стран разрешается нести полную чушь о «великой Украине», которая неоднократно спасала весь мир от монголов, татар и других врагов. Подобные высказывания Альянс проглатывает с большой радостью. Если же говорить правду основанную на текущих реалиях, можно легко потерять даже самую высокую должность.

Правильная оценка реальности нынче не в цене, как и здравый анализ фактов. Все это подменяется идеологическими догмами и стремлением доказать свое желание как можно лучше обслужить линию «либеральной партии». Немецкий вице-адмирал на минутку представил, что живет в демократическом государстве и тут же за это поплатился.