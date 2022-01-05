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Протестующие в Казахстане заявили, что действительно убили военнослужащего во время столкновений в Алма-Ате. Раньше о гибели бойца рассказал президент Токаев, однако митингующие отрицали свое участие в преступлении. Лишь после появления видеоподтверждения, они были вынуждены признать свою вину.

Эксперты отмечают, что события в Казахстане очень напоминают очередную «цветную революцию», которые любит организовывать Запад. Сценарий таких переворотов прост и банален – сперва начинаются экономические требования, а затем толпа сносит памятники, требует перезагрузки власти, захватывает административные здания.

По мнению аналитиков, президенту Казахстана Токаеву необходимо как можно скорее остановить протесты и навести в стране порядок. В противном случае ему придется выехать за границу, несмотря на заявления о нежелании покидать Алма-Ату.

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