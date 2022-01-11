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С первого января 2022 года Петербург перешел на новый способ обращения с коммунальными отходами. Однако с вывозом мусора сразу начались проблемы. Об возможности возникновения такой ситуации Смольный предупреждала компания «Автопарк №6 “Спецтранс”» и профильные эксперты.

Эта компания обслуживала несколько районов города до 31 декабря 2021 года. В нынешнем году мусорным вопросом Петербурга занимается компания «Невский экологический оператор» (НЭО). Несмотря на предостережения «Автопарк №6 “Спецтранс”», власти не предприняли необходимых мер, чтобы избежать мусорного кризиса.

НЭО призвал «Автопарк №6 “Спецтранс”» убрать свои контейнеры и оборудование с мусорных площадок. Тем не менее компания «Эко Лэнд», которую НЭО назначил на уборку территорий, не имеет в своем распоряжении достаточного количества баков и другого инвентаря, чтобы качественного убирать вверенные районы. В свою очередь жители неоднократно жаловались на нехватку мусорных баков. Из-за дефицита оборудования и нерегулярного вывоза мусора, отходы копятся на специализированных площадках и прилегающих территориях.

Государственная жилищная инспекция выписывает штрафы за нарушения регламентов по сбору коммунальных отходов, но пока это не оказывает на перевозчика ощутимого воздействия: в жилых дворах по-прежнему остается много мусора.

Эксперт научно-технического совета Росприроднадзора РФ Наталья Беляева, сообщила, что все регионы России столкнулись с проблемой реализации мусорной реформы, кроме Москвы. И хотя Петербургу была дана отсрочка в три года перед проведением реформы, Смольный не смог избежать последствий управленческих ошибок.

В настоящее время петербуржцы массово жалуются в подведомственные губернатору Петербурга Александру Беглову комитеты. Завалы из отходов уже привлекли стаи крыс и птиц.

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