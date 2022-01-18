Сторонники теорий заговоров заявили о том, что Земля может иметь форму пончика. Об этом сообщает издание The Sun.

Ещё в 2008 году один из пользователей портала Flat Earth Society в шутку заявил, что Земля может иметь пончикообразную форму. Вскоре даже у этого предположения начали появляться сторонники. Так, несколько лет спустя другой пользователь объяснил, как люди никогда не замечали того, что в центре планеты имеется крупная дыра.

По его словам, при вращении планеты дыра становится невидимой за счёт преломления света особым образом. Вскоре у этой теории начало появляться всё больше сторонников, несмотря на заявление учёных о том, что существование Земли в форме пончика невозможно.

Указывается, что если бы планета имела форму пончика, то на ней не было бы закатов и восходов и даже смены дня и ночи. Кроме того, у людей, которые жили бы рядом с дырой, летом была бы ещё одна зима.

Ранее мы сообщали, что на Марсе были обнаружены иероглифы, похожие на древнеегипетские. По словам уфолога Скотта Уоринга, они указывают на существование древней цивилизации.