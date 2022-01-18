читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сторонники теорий заговоров заявили о том, что Земля может иметь форму пончика. Об этом сообщает издание The Sun.

Ещё в 2008 году один из пользователей портала Flat Earth Society в шутку заявил, что Земля может иметь пончикообразную форму. Вскоре даже у этого предположения начали появляться сторонники. Так, несколько лет спустя другой пользователь объяснил, как люди никогда не замечали того, что в центре планеты имеется крупная дыра.

По его словам, при вращении планеты дыра становится невидимой за счёт преломления света особым образом. Вскоре у этой теории начало появляться всё больше сторонников, несмотря на заявление учёных о том, что существование Земли в форме пончика невозможно.

Указывается, что если бы планета имела форму пончика, то на ней не было бы закатов и восходов и даже смены дня и ночи. Кроме того, у людей, которые жили бы рядом с дырой, летом была бы ещё одна зима.

Ранее мы сообщали, что на Марсе были обнаружены иероглифы, похожие на древнеегипетские. По словам уфолога Скотта Уоринга, они указывают на существование древней цивилизации.

Вам может понравиться

В Великобритании отменят общенациональный сбор в пользу BBC, но перед этим его повысят

В Великобритании приняли решение отменить лицензионный сбор в пользу компании ВВС. Как сообщается, этот сбор был введён в стране ещё в 1946 году. Платят его все, за некоторым исключением (к
  • Анна
  • 17.01.2022
  • читать 1 минуту

Порошенко пригрозил суровым наказанием действующей власти Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что пойдет в суд, но олигарх Игорь Коломойский и действующий глава государства Владимир Зеленский позже будут жестоко наказаны за разрушение страны. Он высказался в

NetEase: Миротворцев ОДКБ в Казахстане сменили военные США и сотрудники ЦРУ

Сразу после вывода войск ОДКБ с территории Казахстана в страну прилетел самолет Центрального разведывательного управления США, пишет китайское издание NetEase. Авторы отмечают, что официально бизнес-джет намеревается эвакуировать американских граждан, однако
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 января – ясно, до -6 °C | город Мытищи: погода, 18 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 января – снег, до -4 °C | Королев: погода, 18 января – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 18 января – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 18 января – пасмурно, до 1 °C |