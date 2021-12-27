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Скотт Уоринг, специалист в области уфологии из Тайваня, во время изучения фотоснимков марсианской поверхности заметил на склоне холма таинственные иероглифы.

Согласно его словам, при просмотре новых фото Красной планеты его взгляд тут же зацепился за необычную резьбу на валуне, лежавшем на пологом склоне. Этот иероглиф, возможно, изображает человечка, одетого в короткое платье и носящего шляпу. Он добавил, что данный символ напоминает древнеегипетские иероглифы.

Уфолог заявил, что неподалеку можно заметить шины ровера, поэтому исследователи NASA либо не заметили эту находку, либо не захотели поделиться ею с общественностью. Уоринг уверен, что этот символ доказывает, что давным-давно на Марсе существовала некая цивилизация, которая исчезла по неизвестной причине. Однако многие пользователи отметили, что тайваньский эксперт лишь пытается выдать желаемое за действительное.

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