Принц Гарри пригрозил королевской семье Великобритании судебным иском. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как сообщается, в настоящее время принц Гарри со своей семьёй проживает в США. Он нанял охранников из частной охранной фирмы, которые обеспечивают его защиту. Однако, как указал Гарри, за границей эти охранники не имеют нужной юрисдикции и доступа к разведывательной информации Великобритания. Из-за этого он не собирается навещать своих родственников.

Посетить Великобританию Гарри согласен лишь в том случае, если ему на это время вернут защиту полиции. Соответствующее письмо адвокаты принца отправили в министерство внутренних дел Великобритании. При этом указывается, что в случае отказа предоставить охрану будет подан судебный иск. Также отмечается, что все расходы Гарри пообещал взять на себя.

Если дело дойдёт до суда, то это станет первым случаем, когда против правительства Её Величества был подан иск.

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