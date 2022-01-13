Газета.Ru сообщает, что по итогам исследований было выявлено снижение заразности коронавируса при умеренной сухости воздуха.

При относительно сухом воздухе, то есть влажности менее 50 %, вирус теряет в течение пяти секунд около половины своей способности к заражению. Такая влажность воздуха наблюдается почти во всех офисных зданиях.

С течением времени у вируса также начинает уменьшаться способность к инфицированию, так через 20 минут эта способность снижается на 90%.

Самая большая жизнеспособность вируса наблюдается при влажности более 90%, однако независимо от этого показателя вирус погибает через 20 минут.

Из этого следует, что здоровый человек имеет минимальные шансы заражения, если он будет удаляться от зараженного даже после контакта.

Ценным выводом исследований является подтверждение важности соблюдения социальной дистанции и масочного режима, так как самый высокий риск заболеть коронавирусом возникает при близких контактах с зараженными, а также при отсутствии защиты дыхательных путей.