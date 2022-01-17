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Британский премьер Борис Джонсон собирается уволить сотрудников своей администрации из-за скандала с «винными пятницами». Об этом заявляют авторы издания The Times.

Как сообщается, Джонсон принёс официальные извинения из-за скандала с подпольными вечеринками, которые были организованы в то время, когда в стране действовал жесткий локдаун. Однако, как сообщается, публичные извинения премьер Великобритании считает унизительными.

В настоящее время Джонсон собирается уволить всех, кто имеет к этим вечеринкам отношение. Эти действия направлены на то, чтобы Джонсон смог сохранить своё пошатнувшее положение.

В частности, под угрозой увольнения находится главный личный секретарь Джонсона – он рассылал сотрудникам приглашения. Также уволить могут и главу администрации, который ранее заявил, что никаких вечеринок не было.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании началось расследование вечеринок, которые устраивал Борис Джонсон. Если во время расследования будут выявлены признаки уголовного преступления, дело передадут полиции.

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