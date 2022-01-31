У премьер-министра Канады Джастина Трюдо, как стало известно 31 января, выявили коронавирус.

Об этом Трюдо сообщил на своей странице в Twitter. Согласно его словам, он получил положительный тест на наличие в его организме коронавирусной инфекции. Результаты тестирования он получил в понедельник утром.

Политик отметил, что чувствует себя хорошо и, несмотря на заболевание, он продолжить работать. Однако с учётом заболевания, работать он будет удалённо. Также Трюдо указал, что будет соблюдать и другие рекомендации в области общественного здравоохранения.

Как отмечается, заранее стало известно, что коронавирус был выявлен у одного из детей премьер-министра. На самоизоляцию он ушел 28 января, экспресс-тест продемонстрировал отрицательный результат.

Ранее мы сообщали, что Джастин Трюдо не стал выходить к протестующим в Оттаве. Как было заявлено, он укрылся в бункере.