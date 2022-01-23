Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал бездомным в стране помощь с вакцинацией.

Как было заявлено, Мицотакис переговорил с бездомными в порту Пирей об их проблемам. Он также поблагодарил людей из Красного Креста и прочих организаций, которые занимаются раздачей питания и одеял для бездомных. Также он выразил благодарность врачам, помогающим с лекарственными препаратами и медицинской помощью.

Помимо этого, был поднят вопрос о вакцинации бездомных. Мицотакис заявил, что будет проведена встреча с отделом вакцинации и эпидемиологом для тех, кто не получил вакцину.

Отмечается, что в стране ведётся национальная стратегия, которая намерена уже через несколько лет полностью ликвидировать бездомность. Сейчас проводится регистрация бездомных в стране.

Недавно мы сообщали, что в США с 22 января будут пускать только тех иностранцев, кто полностью вакцинировался от коронавируса. Требовать сертификат о вакцинации будут вне зависимости от цели поездки.