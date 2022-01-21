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От иностранных граждан, которые пересекают границу США, власти страны будут требовать сертификат о прохождении курса вакцинации от коронавируса. Такие правила вступают в силу с 22 января – сообщило Министерство внутренней безопасности Соединённых штатов. 

В сообщении ведомства уточняется, что новые нормы будут распространяться на всех без исключения въезжающих в страну, у кого нет вида на жительство в США и кто не является гражданином этой страны. При этом указывается, что сертификат о вакцинации будут требовать с иностранных граждан вне зависимости от цели их поездки, даже если прибытие в страну является необходимостью. 

Ужесточения анитиковидых мер, по словам американских властей, направлено на то, чтобы снизать нагрузку на систему здравоохранения. При этом пускать в страну будут только тех, кто привит вакцинами, одобренными в США или Всемирной организацией здравоохранения. Российская “Спутник V” в их число не входит. 

Как ранее сообщал президент Джо Байден во время пресс-конференции, в США привито почти 75% от взрослого населения. Умерло от последствий ковида почти 700 тысяч человек.  

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