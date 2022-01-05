Гражданин Чехии Мартин Сукуп в период с 2014 по 2018 годы принимал участие в конфликте на Донбассе на стороне непризнанной Донецкой народной республики. В настоящий момент пражский суд завершил разбирательство, в ходе которого бывший военнослужащий обвинялся в терроризме за участие в операциях ДНР.

Сам Сукуп, по данным следствиях, до сих пор находится на Донбассе, поэтому судили его заочно. В качестве доказательств были представлены фотоснимки, которые военный посылал своим близким и друзьям.

Суд принял к сведению все представленные доказательства и заявил, что Сукуп действительно принимал участие в боях в составе незаконных вооруженных формирований. Именно поэтому его приговорили к 21 году лишения свободы.

Адвокаты военнослужащего считают, что он может подать апелляцию и выиграть дело в суде высшей инстанции. Они заявили, что их подзащитный невиновен и может это доказать.