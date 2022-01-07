Министры обороны и главы МИД Японии и США в совместном заявлении после переговоров сообщили о радикальном усилении военного потенциала Страны восходящего Солнца для борьбы с Северной Кореей, Китаем и Россией.

В этом документе говорится, что Япония начинает создавать вооружение, способное обеспечить сдерживание техники вышеупомянутых стран. Также сообщается, что Токио и Вашингтон намерены усилить военный потенциал на воде, в воздухе и на суше. Не забыли министры также о космическом и киберпространстве.

Сотрудничество японских и американских инженеров позволит гораздо быстрее достичь успеха в создании новейших технологий в областях квантовых вычислений и искусственного интеллекта, а также создать виды вооружений, способные справляться с гиперзвуковыми ракетами и космическим оружием вероятного противника.

Ранее сообщалось, что в заявлении также говорится о разрушении системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе действиями Китая.