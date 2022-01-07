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7 января Соединенные Штаты и Япония сделали совместное заявление, в котором осудили Китай за подрыв стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На переговорах, в которых принимали участие министры иностранных дел и обороны двух государств, обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества. Причем направлено оно будет против КНР.

Главы министерств Японии и Соединенных Штатов в очередной раз произнесли стандартную «глубокую обеспокоенность» якобы из-за «нарушений прав человека» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге.

На встрече они договорились, что станут обмениваться информацией относительно действий Китая. В том числе, и данными разведывательных служб, собирать и каталогизировать эти сведения. Чтобы в дальнейшем использовать для новых заявлений об осуждении.

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