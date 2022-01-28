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Главы МИД пяти держав, имеющих ядерное оружие, заявили о недопустимости его использования в вооруженных конфликтах. Речь идет о США, Великобритании, Китае, России и Франции, пишет телеграм-канал «Пинта разума». И тут же напоминает, что к этому заявлению не присоединились государства, которые владеют ядерными ракетами нелегально или полуофициально.

Таких стран четыре. Официально ядерного оружия нет у Северной Кореи и Израиля, однако они развивают стратегические вооружения и даже проводят его регулярные испытания. Полуофициально ракеты с ядерными боеголовками имеются у Пакистана и Индии.

Над программой создания стратегического оружия активно работает еще и Иран, за которым пристально следит Тель-Авив. Поэтому нельзя исключать, что клуб ядерных держав совсем скоро может увеличится до 10 государств. Однако пять из них не заявляли о недопустимости атомной войны, поэтому теоретически вполне могут ее развязать, если сочтут нужным.

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