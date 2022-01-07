Из-за того, что президент США Байден отдает приоритет «зеленой энергетике», нефть и газ не прекращают быть востребованными энергоносителями. Поэтому из-за политики Соединенных Штатов Россия и страны ОПЕК получают баснословные прибыли, пишет издание Power the future. Перевод публикации представляет РИА Новости.

Авторы поясняют, что Байден со своей «зеленой политикой» искусственно снижает объемы производства газа и нефти. Из-за этого страдают американцы, которые вынуждены гораздо больше платить за энергию.

Одновременно с этим Россия, Иран, Саудовская Аравия и другие государства зарабатывают триллионы на нефти, которая существенно возросла в цене. США же страдают от набирающего серьезные обороты экономического кризиса. Так, помимо электроэнергии в цене начал расти бензин, что связано именно с не совсем удачными попытками перехода на «зеленую энергетику».