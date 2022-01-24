Вслед за Пекином с ухудшением эпидемиологической обстановки столкнулись и некоторые провинции Китая. Напомним, что в столице КНР было выявлено сразу 40 случае заражения штаммами «Дельта» и «Омикрон» в последние 10 дней.

Несколько пациентов с коронавирусной инфекцией было обнаружено в восточной провинции Шаньдун, в которой жители стали постепенно забывать о Covid, так как вспышек не наблюдалось довольно давно. Еще три человека заболели в провинции Хэбэй, расположенной в непосредственной близости от Пекина.

Несмотря на это, ситуация в целом по стране остается благоприятной. В 11 из 31 региона случаи заражения не выявляются вообще. Вспышки, которые совсем недавно были обнаружены в провинциях Гуандун, Хэнань и Шэньси, быстро затихли из-за грамотных действий врачей.

Вспышка инфекции в Пекине, считают эксперты, возникла из-за упаковок замороженных продуктов. Кроме того, коронавирус мог проникнуть в столицу через письма и посылки.