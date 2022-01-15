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Пользователи портала Reddit восхитились фото, сделанными в городах России.

Как сообщается, один из пользователей опубликовал фото российских городов. Речь идёт о Челябинске, Новосибирске, Краснодаре, Казани и Владивостоке. Опубликованные кадры доказали американцам, что, вопреки распространённому среди русофобов мнению, российские города не находятся в запустении.

В комментариях к публикации читатели отметили, что нормальные люди осознают, что Россия чудесна. Некоторые просто не желают отделять политику от природы и жителей России. Другой пользователь рассказал, что путешествовал по России в течение 25 дней и посетил некоторые говора. Он отметил удобный транспорт и дешевизну.

Ещё один из пользователей выразил восхищение из-за названия города Chelyabinsk. По его мнению, уже только одно это название говорит о том, что город является «отпадным».

Ранее пользователи Reddit рассказали, что далеко не все американцы испытывают ненависть к России. Как было отмечено, истерика вокруг России им уже надоела.

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