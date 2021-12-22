Один из посетителей форума Reddit, чрезвычайно популярного в США, высказал недоумение по поводу истерики вокруг России, которая разворачивается на страницах ресурса. По его словам, большинство комментариев на эту тему создают ощущение, что на сайт приходят исключительно любители Украины да диванные воины.

«Как американец могу сказать, что меня всё это уже достало. Далеко не все из нас ненавидят Россию или считают её плохой и полностью осознают, что Россия проводит изоляционистскую политику, из-за чего она в качестве «угрозы» во многом безобидна», – написал в ответ другой пользователь форума.

Еще один посетитель рассказал, что иногда на сайте начинается «нашествие активистов», которые пишут неконтролируемый бред о России.

«Год назад, когда я зарегистрировался на Реддит, было то же самое. И когда я читал посты на Реддит в 2016–2019 годах, там была большая антироссийская истерия, из-за Трампа», — пояснил он.

Также пользователи написали, что в основном политические темы поднимают специально нанятые люди либо боты. Они пишут то, за что им заплатили, поэтому о какой-то объективности не может быть и речи.