Россия использует комплексы РЭБ против европейских стран. Об этом недавно сообщило издание The Times.

Как было указано в статье, атака проводилась против военных радиолокационных станций и средств, позволяющих осуществлять радиоконтроль. По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, вероятно, что в скором времени Россия накроет все страны НАТО колпаком, под которым будут заблокированы все радиосигналы.

Ситуацию в беседе с «ПолитРоссией» прокомментировал полковник Юрий Кнутов. Он отметил, что средства РЭБ, способные вывести из строя средства радиоконтроля Норвегии, а также авиацию, у России действительно есть. В частности, он отметил комплекс РЭБ «Мурманск-БН».

Однако, как он указал, Россия не заинтересована использовать такие комплексы ни против Норвегии, ни против любой другой страны НАТО. Он указал, что в случае агрессии Россия ответит и «уронит все их самолёты», однако первой нападать не будет.

Ранее мы сообщали, что Норвегия собирается провести учения поблизости от места дислокации Северного флота России. Учения состоятся весной 2022 года.