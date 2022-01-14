читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

40 тысяч военных примут участие в учениях, которые Норвегия проведёт весной 2022 года. О будущих манёврах командование вооружённых сил страны уведомило российскую сторону. 

Провести учения Cold Response-2022 планируют в марте и апреле в Норвежском море. По словам командующего генерал-лейтенанта Ингве Одло, который сообщил о манёврах Северному флоту РФ, мероприятие пройдёт в несколько этапов. На первом действия вооруженных сил Норвегии будет отрабатываться на территории страны, во втором – в акватории моря. Кроме непосредственно норвежских вооружённых сил в учениях примут участие военные стран НАТО и партнёры альянса.  

В пресс-релизе Северного флота отмечается, что российская сторона в лице адмирала Александра Моисеева пожелала коллегам “безопасного проведения своих военных манёвров”. 

12 января в Женеве состоялись переговоры между Россией и НАТО. Во время их проведения Североатлантический блок заявил, что не собирается отводить силы от границ Российской Федерации, а также уведомил, что готов рассматривать варианты вступления новых членов.

Вам может понравиться

Политолог рассказал, как Россия отреагирует на нежелание США договариваться

Политолог Василий Кашин рассказал, как Россия может отреагировать на нежелание США идти на соглашение. Как отмечается, в скором времени состоятся переговоры России и НАТО. Они будут проведены в Женеве 12
  • Анна
  • 11.01.2022
  • читать 1 минуту

Учёные заявили, что маски N95 можно дезинфицировать минимум 25 раз

Американские специалисты установили, сколько раз можно пропускать респираторы типа N95 через циклы дезинфекции. Данный респиратор является маской на лицо, которая способна перехватывать до 95% частиц, содержащихся в воздухе. По мнению
  • Анна
  • 11.01.2022
  • читать 1 минуту

У берегов Крыма появились истребители и бомбардировщики НАТО вместе с самолетами управления ударами

Над Черным морем появился американский самолет-заправщик, а это означает, что вскоре к нему подтянутся и натовские истребители с бомбардировщиками, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на Телеграм-канал «Милитарист». Авторы отмечают, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 января – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 января – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 января – снег, до -2 °C | Королев: погода, 13 января – пасмурно, до -9 °C | Подольск: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -16 °C | Армавир: погода, 13 января – небольшой снег, до -6 °C |