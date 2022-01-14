40 тысяч военных примут участие в учениях, которые Норвегия проведёт весной 2022 года. О будущих манёврах командование вооружённых сил страны уведомило российскую сторону.

Провести учения Cold Response-2022 планируют в марте и апреле в Норвежском море. По словам командующего генерал-лейтенанта Ингве Одло, который сообщил о манёврах Северному флоту РФ, мероприятие пройдёт в несколько этапов. На первом действия вооруженных сил Норвегии будет отрабатываться на территории страны, во втором – в акватории моря. Кроме непосредственно норвежских вооружённых сил в учениях примут участие военные стран НАТО и партнёры альянса.

В пресс-релизе Северного флота отмечается, что российская сторона в лице адмирала Александра Моисеева пожелала коллегам “безопасного проведения своих военных манёвров”.

12 января в Женеве состоялись переговоры между Россией и НАТО. Во время их проведения Североатлантический блок заявил, что не собирается отводить силы от границ Российской Федерации, а также уведомил, что готов рассматривать варианты вступления новых членов.