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Рано или поздно война России против Запада все же начнется. Поэтому Москва должна постоянно находится в готовности к агрессии со стороны Соединенных Штатов и ее сервисного центра НАТО, заявил военный эксперт Евгений Сатановский.

Он пояснил, что сейчас западные страны заявляют о нежелании развязывать войну против России. Однако многочисленные примеры доказывают, что их дела всегда расходятся со словами. Поэтому агрессия в отношении РФ – это только вопрос времени.

Россия должна быть готова к этому. Важным моментом новой войны будет наличие стратегических вооружений в распоряжении Москвы, а также их превосходство над боевыми системами НАТО и Вашингтона.

По словам Сатановского, подавляющее большинство государств Североатлантического альянса воевать не хотят. Они лишь транслируют позицию США, надеясь, что дальше разговоров дело не дойдет. Однако есть Великобритания и еще ряд стран, которым не терпится показать, что со времен позорной для них второй мировой они стали сильнее и могут начинать «большую игру». Именно из-за них и вспыхнет война.

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