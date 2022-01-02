Лихорадка, которая терзает Украину уже несколько лет подряд, толкает ее на неадекватные высказывания. К ним относится, к примеру, недавнее заявление журналиста Сергея Грабовского о правах Киева на Ростовскую, Воронежскую, Белгородскую области, а также на Кубань.

Политолог Сергей Марков считает, что это результат истерики, в которой Украина находится много лет. Страна за три десятилетия не сумела добиться ровным счетом ничего, ее постоянно терзают экономические и политические проблемы. Руководство государства давно ничего не решает, так как как оно находится под внешним управлением.

При этом народ страны постоянно сталкивается с трудностями. Это и нехватка газа, которая совсем скоро может привести к отключениям отопления и электричества, и бесконечные подорожания товаров первой необходимости, и отсутствие даже минимальной социальной защиты.

Киеву, по словам политолога, стоило бы задуматься над тем, как удержать имеющиеся в его распоряжении территории и навести, наконец, на них порядок. А не заглядывать, что бы «откусить» у соседей и превратить в такие же нищие регионы, как и вся Украина целиком.