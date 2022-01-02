читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Лихорадка, которая терзает Украину уже несколько лет подряд, толкает ее на неадекватные высказывания. К ним относится, к примеру, недавнее заявление журналиста Сергея Грабовского о правах Киева на Ростовскую, Воронежскую, Белгородскую области, а также на Кубань.

Политолог Сергей Марков считает, что это результат истерики, в которой Украина находится много лет. Страна за три десятилетия не сумела добиться ровным счетом ничего, ее постоянно терзают экономические и политические проблемы. Руководство государства давно ничего не решает, так как как оно находится под внешним управлением.

При этом народ страны постоянно сталкивается с трудностями. Это и нехватка газа, которая совсем скоро может привести к отключениям отопления и электричества, и бесконечные подорожания товаров первой необходимости, и отсутствие даже минимальной социальной защиты.

Киеву, по словам политолога, стоило бы задуматься над тем, как удержать имеющиеся в его распоряжении территории и навести, наконец, на них порядок. А не заглядывать, что бы «откусить» у соседей и превратить в такие же нищие регионы, как и вся Украина целиком.

Вам может понравиться

В Италии скончалась первая в истории женщина-босс «Каморры»

В Италии скончалась 86-летняя Ассунта Мареска, которая известна тем, что являлась боссом преступной группировки «Каморра». Согласно имеющейся информации, Мареска являлась дочерью одного из членов этой группировки. Затем она вышла замуж
  • Анна
  • 31.12.2021
  • читать 1 минуту

Подростки из Португалии подали в суд на 33 страны из-за климатических изменений

Несколько подростков из Португалии собираются судиться сразу с 33 странами. Как рассказывает ВВС News, речь идёт о 13-летнем Андре Оливьере, его 16-летней сестре Софии и четырёх их друзьях. По их
  • Анна
  • 30.12.2021
  • читать 1 минуту

Анатолий Вассерман назвал вероятную дату нападения Украины на Донбасс

Киев стянул на Донбасс половину своей армии и готов начать полномасштабное наступление у границ Ростовской области России в любое время. Однако скорее всего он начнет агрессию против ЛНР и ДНР
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 января – переменная облачность, до -10 °C | город Мытищи: погода, 2 января – пасмурно, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 января – небольшой снег, до -5 °C | Королев: погода, 2 января – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 2 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Армавир: погода, 2 января – небольшой дождь, до 4 °C |