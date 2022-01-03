Представители украинских властей вымолили звонок президента США Джо Байдена Зеленскому на коленях, уверен политолог Владимир Манько. Он отметил, что если бы не это, американский лидер вообще забыл бы о существовании коллеги с Украины.

В одной из программ телеканала «НАШ» эксперт высказал свою точку зрения:

«Я думаю, что наши выпросили этот звонок на коленях. “Ну позвоните нам, ну с Путиным же говорили”», – рассказал он.

Напомним, что Джо Байден действительно сперва позвонил президенту РФ Владимиру Путину и обсудил с ним целый ряд важных вопросов, относящихся к безопасности Европы. После этого он связался с Владимиром Зеленским и пообщался с ним общими и давно набившими оскомину фразами о «поддержке», «солидарности» и «глубокой обеспокоенности».

В ходе разговора обсуждалась необходимость соблюдать Минские соглашения, которые Киев упорно игнорирует, а также начавшаяся на Украине «деолигархизация».