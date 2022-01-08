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Политолог Лукас Лейрос считает, что беспорядки в Казахстане являются сигналом для Москвы. Об этом сообщает издание «ПолитРоссия» со ссылкой на статью портала InfoBrics.

По мнению эксперта, протесты в Казахстане весьма странные. Поводом называется повышение стоимости газа, однако даже после того, как цены были снижены, протесты продолжились. Кроме того, митингующие занялись вандализмом. Ситуация обострилась настолько, что президент Казахстана обратился за помощью к ОДКБ. В стране было объявлено чрезвычайное положение.

В страну были отправлены миротворцы, которые сумели стабилизировать ситуацию. Однако периодически акты вандализма снова начинаются.

Лейрос считает, что в этой ситуации задействованы иностранные государства, которые попытались спровоцировать цветную революцию. Это весьма выгодно США и Турции, так как Казахстан представляет стратегический интерес из-за близости к России и КНР.

Ранее политолог Евгений Сатановский предположил, что за беспорядками в Казахстане стоят исламисты. Он указывает, что протестующие действуют в столкновении с силовиками не так, как это сделали бы обычные граждане.

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