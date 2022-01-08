Евгений Сатановский, эксперт в области политики из РФ, считает, что в протестах, начавшихся в Казахстане, скорее всего, участвуют исламисты.

Согласно его мнению, в возникших в стране беспорядках виноваты не мирные жители, а различные вооруженные бандитские формирования, состоящие из боевиков. Политолог уверен, что эти «мирные митингующие» умеют вести уличные сражения с правоохранителями и действуют совершенно не так, как должны действовать обычные люди при столкновении с силовиками.

Специалист добавил, что на сегодняшний день Казахстан является самой важной территорией для проведения переворотов по тому же типу, что и на Украине. До этого Константин Косачев, член Совфеда, отметил, что в Казахстане находятся боевики из ближневосточных государств, включая Афганистан.