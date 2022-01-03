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Российский оборонно-промышленный комплекс продемонстрировал способность работать невероятно быстро и качественно. Совсем еще недавно в СМИ появилась информация о разработке новейших зенитно-ракетных систем С-550, а сейчас они уже прошли все необходимые испытания и заступили на боевое дежурство, рассказал политолог Андрей Кошкин.

Он отметил, что на фоне серьезных угроз со стороны НАТО и США работать действительно нужно было очень быстро. Новый ЗРК способен стать важным компонентом эшелонированной противовоздушной обороны, так как он может перехватывать баллистические и крылатые ракеты, сбивать космические аппараты прямо на орбите.

Такие его возможности, отметил эксперт, позволяют полностью перекрыть российское небо. Кроме того, С-550 представляет собой универсальную систему, функционирующую как на малой или средней, так и на большой дальности, что позволяет снять с вооружения несколько устаревших комплексов.

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