Политолог Иван Аркатов отметил, что градоначальнику Санкт-Петербурга свойственно искать виноватых в своих собственных провалах. Если раньше страдали представители петербургской оппозиции, то сейчас «достается» представителям сферы бизнеса.

Эксперт отметил, что последним петербургским оппозиционером был Андрей Пивоваров, который уже успел побывать в местах ограничения свободы. Аркатов убежден, что на данный момент градоначальник испытывает явный дефицит внешних врагов.

«Александру Беглову всегда нужен кто-то на кого можно списать проблемы. Изначально это была питерская оппозиция – Максим Резник, Борис Вишневский. Их поставили на место. Следом он начал противосияние с председателем ЗАкСа Вячеславом Макаровым. Губернатор обвинял его во всех грехах работы Смольного. Его тоже убрали подальше из Петербурга», – высказался политолог Аркатов.

Волна негодования работой действующего губернатора особенно сильно поднялась в начале зимы прошедшего 2021 года. Так, пешеходы не могли безопасно передвигаться по тротуарам и улицам Петербурга, а автомобилисты стояли в 10-балльных пробках и стабильно попадали в ДТП. Причиной этому стала провальная кампания Смольного по уборке снега. Северная столица успела пострадать от снежного и мусорного коллапсов, в то время как губернатор Беглов уже несколько месяцев не может выполнить свои прямые обязанности градоначальника и наладить работу коммунальных служб.