Политолог Дмитрий Джангиров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершил достаточно серьёзную ошибку во время беседы со своим коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Как отмечается, между президентами двух стран был проведён телефонный разговор. Согласно заявлению Джангирова, которое он озвучил в эфире телеканала «Капитал», этой ошибкой является отсутствие четкого высказывания со стороны Зеленского вопроса о вступлении Украины в НАТО. Как считает политолог, Зеленский должен был задать этот вопрос, однако по какой-то причине этого не сделал.

Так, Зеленскому требовалось выдвинуть условие, по которому никто не должен запрещать НАТО принимать Украину в свои ряды или Украине вступать в НАТО. В настоящее время Украина является партнёром НАТО и имеет расширенные возможности. Для вступления в Альянс, как ранее заявлялось, стране нужно достичь определённых критериев, на что потребуется немало времени.

Недавно политолог Богдан Безпалько заявил, что не стоит воспринимать серьёзно обещания США. Он считает, что высказывания Байдена не содержат конкретики.