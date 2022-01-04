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Президент Украины Зеленский после телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом со счастливым видом рассказывает об обещанной США поддержке Киева и «решительных мерах» против России. Однако все это не стоит воспринимать серьезно, уверен политолог Богдан Безпалько.

Он пояснил, что все высказывания Байдена – это не более, чем ритуальные мантры, которые администрация США повторяет постоянно. Никакой конкретики они в себе не содержат. Обещанные «решительные меры» могут представлять, например, заседание американских сенаторов, которые в очередной раз выразят глубокую обеспокоенность новыми проблемами Киева.

Также Безпалько упомянул формулу «Ничего о тебе без тебя», которую Байден пообещал задействовать на саммите с РФ. Политолог отметил, что это высказывание ничего кроме смеха не вызывает. Даже сам Зеленский прекрасно понимает, что судьбу Украины будут решать США и Россия, ни о чем не спрашивая Киев. «Формулу» же Байден озвучил для того, чтобы Зеленскому было чем «порадовать» население страны.

«Судьбу Украины решает не Зеленский, а президент РФ Владимир Путин и Джо Байден, может, еще другие мировые лидеры. Сама Украина субъектом давно не является, она — объект», – подвел итог политолог.

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