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Политолог-американист Дмитрий Дробницкий предположил, когда именно России ожидать ответа от США на гарантии безопасности.

В беседе с изданием «Украина.ру» Дробницкий рассказал, почему на данный момент США не способны дать каких-либо гарантий по вопросам безопасности и ситуации, связанной с Украиной. Как считает политолог, американским властям мешают власть и деньги.

Что касается денег, то этот вопрос пыталась решить ФРС во главе с Джеромом Пауэллом. Однако он отметил, что ещё не собирается представлять меры, направленные на решение этой задачи.

Вторая проблема касается демократов, которые намереваются провести билль об электоральной реформе. Если им это не удастся, то они проиграют выборы в конгресс, которые будут проведены в этом году, а также могут проиграть выборы президента в 2024 году. В этом случае России будет просто не с кем пытаться договориться.

Ранее Дмитрий Дробницкий заявил, что спор между Байденом и Зеленским требует стороннего вмешательства. Он заявил, что необходимо участие России, Китая или Индии.

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