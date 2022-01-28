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НАТО готовится к войне с Россией и поэтому окружает ее своими военными базами, заявил журналист Пол Крэг Робертс, занимавший пост замминистра финансов при Рональде Рейгане.

Он рассказал, что такие действия США могут привести к полному их уничтожению, так как противостоять России, ставшей гораздо более могущественной, чем сразу после холодной войны, они не смогут. Вашингтон будет вынужден наносить ядерный удар, однако это приведет к катастрофическим последствиям для самих Соединенных Штатов и Европы. Россия же, владеющая мощной противоракетной обороне, выживет в ядерном апокалипсисе.

Робертс также отметил, что Москва предложила США мир на вполне приемлемых для Вашингтона условиях, однако тот провалил переговоры по гарантиям безопасности, наивно веря в собственное могущество. Если теперь Соединенные Штаты погибнут в ядерном противостоянии, то винить они должны будут только себя за упущенный сейчас шанс.

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