Под Новосибирском военные самолёты заметили летящими на крайне низкой высоте.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Центрального военного округа. Как уточняется, самолёты осуществляли полёт над Обским водохранилищем. При этом, как заявили очевидцы, самолёты пролетели всего лишь на несколько метров выше льда. Как было заявлено, управление самолётами Ан-12 и Ан-26 осуществляли молодые лётчики, которые являются выпускниками 2021 года. Они занимались отработкой полётов на малых высотах. Уточняется, что их сопровождали инструкторы.

Указывается, что лётчикам предстояло отработать элементы простого пилотажа, а также полёты в зону и по кругу. Выполнять элементы лётчикам требовалось на малых и предельно малых высотах.

Недавно мы сообщали, что в России был проведён полет нового стратегического бомбардировщика Ту-160. Это стало ответом США и НАТО на отказ в предоставлении гарантий безопасности.